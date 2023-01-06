За последние четыре часа в сумме были выпущены 21 снаряд калибра 155 мм.

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Украинские нацисты проигнорировали режим тишины, введенный президентом России Владимиром Путиным в связи с празднованием Рождества с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января, и выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 12:00 и в 12:30 под обстрелом оказался Петровский район. Было выпущено шесть и четыре снаряда калибром 155 мм. В 13:15 зафиксировали три аналогичных снаряда в Киевском районе, в 14:50 уже восемь снарядов по направлению Орловка – Ясиноватая.

Украинские неонацисты также нанесли удар по Донецку снарядами натовского калибра за 15 минут до объявленного Россией режима тишины. В связи с чем в Петровском районе оказались обесточены более 20 трансформаторных подстанций, более 2 000 абонентов остались без электроснабжения.