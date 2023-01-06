В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики обстреляли Донецк четыре раза, выпустив более 20 снарядов после начала действия режима тишины

Вероника Волосунова
16:38 06.01.2023
За последние четыре часа в сумме были выпущены 21 снаряд калибра 155 мм.
Украинские боевики обстреляли Донецк четыре раза, выпустив более 20 снарядов после начала действия режима тишины
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские нацисты проигнорировали режим тишины, введенный президентом России Владимиром Путиным в связи с празднованием Рождества с 12:00 шестого января до 24:00 седьмого января, и выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 12:00 и в 12:30 под обстрелом оказался Петровский район. Было выпущено шесть и четыре снаряда калибром 155 мм. В 13:15 зафиксировали три аналогичных снаряда в Киевском районе, в 14:50 уже восемь снарядов по направлению Орловка – Ясиноватая.

Украинские неонацисты также нанесли удар по Донецку снарядами натовского калибра за 15 минут до объявленного Россией режима тишины. В связи с чем в Петровском районе оказались обесточены более 20 трансформаторных подстанций, более 2 000 абонентов остались без электроснабжения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
Видео
МО РФ: в Запорожье перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS
12:18 В стране и мире
Украинские боевики за 15 минут до режима тишины обстреляли Донецк
11:30 В стране и мире
Росавтодор: в январе установят два новых пролета автомобильной части Крымского моста
08:59 В стране и мире
Ночь перед Рождеством в Москве стала самой холодной с начала зимы
05:10 В стране и мире
Посол Антонов: США подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям»
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.