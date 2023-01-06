Украинские боевики за 15 минут до режима тишины обстреляли Донецк

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Украинские неонацисты нанесли удар по Донецку за 15 минут до объявленного Россией режима тишины - прекращения огня в связи с празднованием Рождества Христова. Столица ДНР подверглась обстрелу снарядами натовского калибра. Об очередной атаке киевского режима сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«11:45 - н.п. Острое – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. 12:00 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - говорится в публикации.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин по предложению патриарха Кирилла в связи с празднованием Рождества Христова поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.