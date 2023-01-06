В стране и мире У здания посольства Латвии прошла акция в поддержку Марата Касема Игнат Далакян На акцию поддержки Марата Касема вышли руководитель МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев и депутат ГД РФ Мария Бутина. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: У здания посольства Латвии в Москве прошла акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Руководитель МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Государственной Думы России Мария Бутина в сопровождении коллег задержанного в Риге вышли на акцию поддержки шеф-редактора Sputnik Литва к латвийскому посольству. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема «местью диктаторских режимов» за его принципиальность. Напомним, Журналист приехал в Латвию 30 декабря по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. Экспертное мнение и аналитика