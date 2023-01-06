Junge Freiheit: немецкие политологи Геро и Ритц обвинили США в эскалации на Украине

Книга «Endspiel Europa» авторитетных немецких ученых о пагубном влиянии США на ситуацию в Европу показала истоки украинского кризиса.

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Ученые Ульрике Геро и Хауке Ритц в книге «Endspiel Europa» осудили влияние США на ситуацию в Восточной Европе, признав американскую доктрину «решающим толчком к войне на Украине». Обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц поделился с читателями своими впечатлениями от вышедшего в свет исследования авторитетных ученых.

«Политолог Геро вместе с философом и экспертом по России Ритцем написали книгу, которая в корне противоречит принятому восприятию Украины. «Куда ни глянь, экспансивная приверженность к Украине, полная демонизация врага…», - отметил эксперт.

Геро и Ритц сделали выводы об ошибочных трактовках роли России и ситуации на Украине.

«Они связали две мотивации: во-первых, понимание того, что ЕС потерпел неудачу как политический проект; с другой стороны, что образ России на Западе неверен или, по крайней мере, неадекватен. Оба находятся в диалектической взаимосвязи: их неудача делает ЕС неспособным занять независимую позицию в войне на Украине и оказать умиротворяющее влияние на конфликт. Постоянство войны, в свою очередь, делает их провал совершенным. Таким образом, геополитический конфликт для Европы становится "эндшпилем" с перспективой окончательного вырождения в преддверии и распоряжении США», - пишет автор публикации.

Геро и Ритц назвали конфликт на Украине «американской прокси-войной», возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию.

«То, что средства массовой информации постоянно называют «агрессивной войной Путина», на самом деле является тем, что Геро и Ритц называют «давно готовившейся американской опосредованной войной», корни которой уходят в начало 1990-х годов», - резюмировал обозреватель.

Автор публикации подчеркнул, что «о Вашингтоне как о хранителе «западных ценностей» уже не может быть и речи».