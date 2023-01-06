МО РФ: в Запорожье перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS
Снаряды перехвачены в районах населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое.
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В районе трех населенных пунктов Запорожской области российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое Запорожской области», - заявил Конашенков.
Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять снарядов американской РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов