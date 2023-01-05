ПВО РФ перехватила пять снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM в районах ЛНР и Херсонской области

Перехваты произошли в районе населенных пунктов Белогоровка и Гавриловка.

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять снарядов американской РСЗО HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Гавриловка Херсонской области», - заявил Конашенков.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников украинских националистов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов