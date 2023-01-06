Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 80 националистов в ходе наступления на Донецком направлении

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что российские бойцы в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 80 украинских националистов. Кроме того, ВС РФ поразили военную технику противника.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей», - сказал Конашенков на брифинге.

Ранее российское военное ведомство показало кадры боевой работы ЗРК «Бук-М1» в зоне спецоперации. Воины-зенитчики в круглосуточном режиме прикрывают воздушное пространство над позициями сухопутных подразделений и успешно сбивают воздушные цели противника, несущие угрозу с воздуха, особенно - беспилотные летательные аппараты врага.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.