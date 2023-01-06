МО: ВС РФ вскрыли и уничтожили в ДНР пусковую установку и радиолокатор ЗРК С-300 противника

Пусковая установка и ЗРК были уничтожены в районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка.

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Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине вскрыли и уничтожили пусковую установку, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - сказал он на брифинге.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что ПВО сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков за прошедший год. В течение прошедшего года дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.