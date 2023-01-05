МО РФ: ПВО сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков за прошедший год

В течение прошедшего года дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз.

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В ходе несения боевого дежурства в 2022 году расчеты радиотехнических войск обнаружили и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов, включая свыше двух тысяч самолетов-разведчиков и более десяти стратегических бомбардировщиков. По данным российского военного ведомства, в течение прошедшего года дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз.

«В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них более 600 тысяч иностранных самолетов, более 2 тысяч самолетов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков», - цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Ранее в МО РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Запорожской области и ЛДНР. Кроме того, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 357 самолетов противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.