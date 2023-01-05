Сигналы воздушной тревоги прозвучали в пяти регионах Украины

В пяти регионах Украины утро 5 января началось с сирены воздушной тревоги.

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Утро 5 января началось с сирены воздушной тревоги в пяти регионах Украины. Предупреждение об угрозе бомбардировок прозвучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины. Информацию об этом распространило Министерства цифровой трансформации страны.

«Полтавская область: объявлена в 10:55 (мск). Черниговская область: объявлена в 10:56. Днепропетровская область: объявлена в 10:51. Сумская область: объявлена в 10:57. Харьковская область: объявлен в 10:53», - процитировало РИА Новости в сообщение украинского ведомства.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, в ответ на теракт на Крымском мосту, организованный, как свидетельствуют материалы уголовного дела, спецслужбами киевского режима.