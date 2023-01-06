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В российских школах и колледжах стало обязательным использование государственных информационных систем

Елизавета Потейчук
12:11 06.01.2023
В министерстве указали, что для учебных заведений создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа», среди ключевых принципов которой обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности информации.
В российских школах и колледжах стало обязательным использование государственных информационных систем
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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С 1 января школы и колледжи должны использовать в образовательном процессе только государственные информационные системы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

«С 1 января организации основного общего и среднего профессионального образования обязаны использовать исключительно государственные информационные системы в рамках образовательных программ. Это регламентировано поправками, которые были внесены в 2021 году в Федеральный закон "Об образовании"», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве указали, что для учебных заведений создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа», среди ключевых принципов которой обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности информации. «Моя школа» дополняет традиционную систему образования и не должна заменить личное общение, объяснили в Минпросвещения.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что первые «наброски» нового учебника истории, работу над которым возглавил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, могут появиться уже в начале февраля 2023 года. 

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