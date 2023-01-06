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В Конгрессе США почти дошли до рекорда по неудачным голосованиям при выборе спикера

Анастасия Бобылева
00:50 06.01.2023
Республиканца Маккарти стабильно поддерживает 201 человек, за демократа Джеффриса восьмой раз подряд голосуют 212 конгрессменов.
В Конгрессе США почти дошли до рекорда по неудачным голосованиям при выборе спикера
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Выборы спикера нижней палаты Конгресса США снова окончились безрезультатно. Ни один из кандидатов не приблизился к заветным 218 голосам, необходимым для победы.

Лидер республиканцев Кевин Маккарти снова набрал 201 голос. Самым высоким его показателем были 203 голоса, однако последние три тура его популярность остается на прежнем уровне.

Демократы стабильно выбирают своего кандидата Хакима Джеффриса, однако они не могут обеспечить его победой. С первого по восьмой тур его результат оставался неизменным - 212 человек.

А вот популярность третьего претендента, Байрона Дональдса, немного упала. За него проголосовали всего 17 человек против прежних 19.

Еще трое республиканцев выбрали других кандидатов. Впервые за сто лет конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей с первого раза. Тогда для избрания кандидата на эту должность потребовалось девять туров, и конгрессмены стремительно приближаются к столетнему рекорду.

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