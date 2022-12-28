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Авиастроители передали Минобороны новые самолеты пятого поколения Су-57

Тимур Шерзад
15:21 28.12.2022
В ОАК сообщили, что самолеты, запланированные к передаче российскому оборонному ведомству в следующем году, уже находятся в производстве.
© Видео: ОАК © Фото: ОАК
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Российские авиастроители передали МО РФ очередную партию самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 

Самолеты были переданы авиазаводом имени Гагарина, который находится в Комсомольском-на-Амуре и входит в ОАК (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех»). 

«Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки», - заявил Мантуров. 

Как отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новая партия Су-57 поставлена в рамках большого контракта с Минобороны России. Самолет обладает сверхманевренностью, он малозаметен, может обнаруживать врага на больших расстояниях. В планере широко применяются композиционные материалы, на борту находится новейшее оборудование. 

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу 2022 года по производству Су-57 и Су-35С для ВКС России. При этом самолеты, запланированные на следующий год, уже находятся в производстве. 

Ранее публиковались кадры боевой работы российских ударных вертолетов в зоне спецоперации.

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