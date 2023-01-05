СБУ возбудила уголовное дело против бывшей ведущей канала NewsOne Дианы Панченко

Причиной послужил фильм журналистки «Из Киева в Донбасс», который рассказывает о жизни людей в Донецке и Мариуполе.

© Видео: PANCHENKODIANA, YouTube © Фото: PANCHENKODIANA, YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против бывшей ведущей телеканала NewsOne Дианы Панченко. Телеканалом владел украинский политик Виктор Медведчук, в настоящее время он закрыт.

«Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука», - сказано в сообщении СБУ в Telegram.

Причиной послужил фильм журналистки «Из Киева в Донбасс», который рассказывает о жизни людей в Донецке и Мариуполе. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Таким образом, Панченко может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии. По оперативным данным, жителя Мелитополя завербовали через интернет ресурсы.