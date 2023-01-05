СБУ возбудила уголовное дело против бывшей ведущей канала NewsOne Дианы Панченко
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против бывшей ведущей телеканала NewsOne Дианы Панченко. Телеканалом владел украинский политик Виктор Медведчук, в настоящее время он закрыт.
«Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука», - сказано в сообщении СБУ в Telegram.
Причиной послужил фильм журналистки «Из Киева в Донбасс», который рассказывает о жизни людей в Донецке и Мариуполе. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины). Таким образом, Панченко может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии. По оперативным данным, жителя Мелитополя завербовали через интернет ресурсы.