Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии

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Сотрудники силовых структур задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооруженных сил России и призывал к физической расправе над военнослужащими. О задержании шпиона сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», - отметил собеседник агентства.

Спецслужбы передали оперативные материалы «в органы юстиции». Фигуранту грозит серьезное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.