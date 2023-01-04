В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии

Ирина Елагина
09:44 04.01.2023
По оперативным данным, жителя Мелитополя завербовали через интернет ресурсы.
Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Сотрудники силовых структур задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооруженных сил России и призывал к физической расправе над военнослужащими. О задержании шпиона сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», - отметил собеседник агентства.

Спецслужбы передали оперативные материалы «в органы юстиции». Фигуранту грозит серьезное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 В стране и мире
В РФ планируют запретить мигрантам получать упрощенное гражданство РФ через фиктивные браки и отцовство
07:55 В стране и мире
В МИД заявили об обреченности попыток США оттеснить Россию с Ближнего Востока
04:56 В стране и мире
Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая
01:16 Армия
Видео
МО РФ: причиной произошедшего в Макеевке стало использование мобильных телефонов российскими бойцами
21:46 В стране и мире
Путин планирует 4 января провести телефонный разговор с Эрдоганом
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.