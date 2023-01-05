Вскрыть засаду противника: кадры боевой работы расчетов беспилотников, изобретенных военными ЦВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов, сконструированных военнослужащим подразделений специального назначения Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Так, изобретенные военнослужащими ЦВО беспилотники применяются для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад украинских боевиков. В ходе боевого применения расчеты беспилотников выдвигаются на стартовые позиции и проводят запуск дрона. Далее, поразив заданные цели, группы проводят посадку летательного аппарата и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня противника.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в Запорожской области и ЛДНР. Также ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.