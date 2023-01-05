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Круглосуточное наблюдение: как работают летчики Су-34 в зоне СВО

06:06 05.01.2023
Летчики истребителей прикрывают авиацию от средств противовоздушной обороны противника и прикрывают действия ВС РФ и союзных сил.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры полетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции. Экипажи самолетов круглосуточно несут боевое дежурство.

Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

«В процессе выполнения поставленных задач выполняем воздушное патрулирование. В зоне дежурства в воздухе выполняем прикрытие союзной авиации от ПВО противника. В следствии воздействия нашей авиации наблюдается резкое снижение активности ПВО противника», - рассказал летчик Сергей.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы Су-30СМ и Су-35С. Во время одного из вылетов российские летчики своевременно обнаружили и уничтожили самолет вооруженных формирований украинских националистов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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