Армия Круглосуточное наблюдение: как работают летчики Су-34 в зоне СВО Летчики истребителей прикрывают авиацию от средств противовоздушной обороны противника и прикрывают действия ВС РФ и союзных сил. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры полетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России в ходе специальной военной операции. Экипажи самолетов круглосуточно несут боевое дежурство. Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса. «В процессе выполнения поставленных задач выполняем воздушное патрулирование. В зоне дежурства в воздухе выполняем прикрытие союзной авиации от ПВО противника. В следствии воздействия нашей авиации наблюдается резкое снижение активности ПВО противника», - рассказал летчик Сергей. Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы Су-30СМ и Су-35С. Во время одного из вылетов российские летчики своевременно обнаружили и уничтожили самолет вооруженных формирований украинских националистов. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика