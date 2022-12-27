Настигнут даже ночью: кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ в зоне спецоперации

Во время одного из вылетов российские летчики своевременно обнаружили и уничтожили самолет вооруженных формирований украинских националистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России в темное время суток в ходе специальной военной операции.

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе в ночных условиях. Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и поражен самолет вооруженных формирований украинских националистов.

Ранее были опубликованы кадры боевых вылетов Су-34 в зоне проведения спецоперации. Пилоты Воздушно-космических сил России занимаются воздушным патрулированием и прикрытием действий подразделений ВС РФ в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Экипажи отмечают, что данная спецоперация дает колоссальный боевой опыт, обогащает новыми знаниями и навыками.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.