Настигнут даже ночью: кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ в зоне спецоперации
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России в темное время суток в ходе специальной военной операции.
Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе в ночных условиях. Полеты истребителей ВКС РФ выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и поражен самолет вооруженных формирований украинских националистов.
Ранее были опубликованы кадры боевых вылетов Су-34 в зоне проведения спецоперации. Пилоты Воздушно-космических сил России занимаются воздушным патрулированием и прикрытием действий подразделений ВС РФ в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Экипажи отмечают, что данная спецоперация дает колоссальный боевой опыт, обогащает новыми знаниями и навыками.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.