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По всей Европе бастуют врачи. Они требуют повышения зарплаты и снижения нагрузки. Медики работают в несколько смен. Например, один специалист днем лечит детей, а ночью - взрослых. В Великобритании кареты скорой выстроились у клиники в Блэкпуле. Оказывать первую помощь пациентам некому, при этом число больных растет. Похожая ситуация в медицинском центре Ратленда, где людей размещают в коридорах.

На телеканале Good Morning Britain вышло интервью с дядей пятилетнего мальчика. Ребенок с простудой скончался из-за осложнений - в больнице не было свободных мест и его отправили домой.

«Я пошел в регистратуру и написал жалобу. Я спросил, что вообще происходит? На что получил ответ, что у нас дети ждут, у нас взрослые ждут, а врач только один, который отвечает за всех детей, а после полуночи и за взрослых», - рассказал дядя ребенка Захир Ахмед.

Люди с факелами скандируют лозунги и жаждут выплат. Это не группа бунтарей, а вышедшие на улицы Парижа от отчаяния французские медики. Тысячи человек по всей стране требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

«Многим нашим коллегам не выплачивается базовая ставка, чтобы достичь размера минимальной заработной платы, они должны получать компенсационную надбавку… Не хватает помещений и мест в приемных отделениях для особо уязвимых групп населения. Все чувствуют себя крайне ущемленными. Это приводит к эмоциональному выгоранию и даже к самоубийствам среди медперсонала», - поделился протестующий Рамон Вила.

Врачи до последнего не решались выйти на улицы. Они понимают, что их прогул может обернуться чье-то смертью.

«Многие из врачей, которые сегодня участвуют в забастовке, ни разу в жизни не прекращали прием. Сейчас они готовы пойти на этот шаг», - пишет Le Figaro.

Трубят о своих проблемах и в Мадриде. Чтобы привлечь внимание властей медики используют все подручные и даже музыкальные средства. Свистят, играют на волынке и бьют в барабаны. Люди в белых халатах больше не могут позволить себе достойную жизнь в Испании.

«Мы хотим стабильной работы, нужно чтобы власти предложили нам достойные и длительные контракты и мы смогли остаться в Мадриде, а не вынуждены были уезжать работать в другие страны», - отметил семейный врач Мануэль.

Но председатель правительства автономии Мадрид Исабель Аюсо идти на уступки не собирается.

«Бывают моменты, когда не время объявлять забастовку, потому что это может только навредить гражданам», - констатировала председатель правительства автономии Мадрид Исабель Аюсо.

Игнорирование проблемы создало новые - уже для самой чиновницы. Заголовок «Аюсо против здравоохранения» на обложке карикатурного журнала. Авторы очень тонко намекнули, что на самом деле интересует председателя правительства автономии, которая во время недавней избирательной кампании разработала и рекламировала, в том числе спиртные напитки.

В Греции тех, кто еще недавно спасал людей от коронавируса, теперь самих надо защищать. Но полиция на другой стороне и не дает медикам выплеснуть эмоции.

«Во время пандемии врачи серьезно обеднели. Учитывая их труд, они заслуживают гораздо большего. Жизнь стала дороже, они должны иметь возможность в этот непростой период жить комфортно», - уверен врач Гиоргос Коколакис.

Системы здравоохранения в странах ЕС начали рушиться еще в период пандемии. Окончательно их подкосил логистический и экономический кризис из-за антироссийских санкций.

«Прогнозы неутешительные, потому что перегрузка медицинских работников растет. Инфляция в Европе, по-видимому, будет расти с приближением зимы, с увеличением расходов на отопление, на топливо. И вряд ли правительство как-то пойдет на встречу и улучшит условия работы медицинских работников», - предположил генеральный секретарь Российского общества специалистов медицинского образования Залим Балкизов.

То, что Европа погрузится в еще больший кризис в медицине к Рождеству - неизбежный факт. В разгаре сезон простудных заболеваний и холодные батареи только усугубят ситуацию.