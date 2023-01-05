На севере Москвы обнаружено тело 34-летней радиоведущей

По информации следствия, молодой женщине было нанесено не менее 30 колото-резаных ран. В убийстве подозревается ее молодой человек - гендиректор «Кичгородецкой лесной компании».

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В Москве была убита радиоведущая «Русского радио-Вологда» Анна Азовская. По информации Следственного управления СКР, молодая женщина 1988 года рождения была найдена убитой в квартире на улице Полины Осипенко.

Приехавшей на вызов соседей полиции пришлось взламывать дверь квартиры, в которой вместе с телом был обнаружен молодой человек убитой - гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.

Как сообщает РБК, молодые люди приехали в столицу на новогодние каникулы и сняли квартиру на севере Москвы. После фотосессии у них произошел конфликт и Маклаков убил свою девушку, нанеся ей множество ударов ножом. При осмотре тела на нем было обнаружено не менее 30 колото-резаных ран.

«Савеловским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сообщает следствие.

Ранее приводилась информация, что Ярославский областной суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух дочек своей сожительницы в Рыбинске. В последнем слове он просил не приговаривать его к высшей мере наказания и уверял, что не опасен для общества, а преступление совершил из-за психического расстройства.