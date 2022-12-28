Убийцу двух дочек сожительницы в Рыбинске приговорили к пожизненному сроку

Виталий Молчанов будет отбывать наказание в колонии особого режима.

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Ярославский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Рыбинска Виталия Молчанова. Его признали виновным в убийстве дочерей своей подруги. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима.

Молчанов полностью признал свою вину. В последнем слове он просил не приговаривать его к высшей мере наказания и уверял, что не опасен для общества, а преступление совершил из-за психического расстройства, сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 сентября 2020 года в Рыбинске обнаружили тела двух девочек с признаками насильственной смерти. На сожителя матери убитых несовершеннолетних сразу же завели уголовное дело.

Мужчину задержали в одном из садоводческих товариществ. Молчанов прятался в траве.