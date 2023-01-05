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Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему вовлекаться в политику

Игнат Далакян
21:59 05.01.2023
Маск не уточнил, идет ли речь просто о его высказываниях или реальном участии в политической деятельности.
Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему вовлекаться в политику
© Фото: www.imago-images.de Globallookpress
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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск запустил в своей социальной сети опрос на тему, стоит ли ему вовлекаться в политику.

Бизнесмен предложил два варианта для ответа пользователям Twitter - «держаться в стороне от политики» или «продолжать стрелять себе в ногу».

Большинство на данный момент высказалось за «стрельбу».

Илон Маск не уточнил, идет ли речь просто о его высказываниях или реальном участии в политической деятельности.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как «на коленях» упрашивал Илона Маска одобрить работу системы спутниковой связи Starlink на территории страны. Со слов украинского министра, Киев уже получил около 22 тысяч антенн Starlink и договорился о поставке еще 10 тысяч спутниковых терминалов.

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