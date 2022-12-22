В стране и мире «В их же руки»: профессор из США объяснил, куда попадают выделенные Украине деньги Игнат Далакян Эксперт отметил, что вся оказываемая Украине финансовая помощь возвращается обратно прямиком в руки оборонно-промышленных предприятий США. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress Читайте нас на: Профессор Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе со «Звездой» объяснил, почему американским оборонно-промышленным предприятиям выгодно оказывать финансовую помощь Украине. «Деньги, которые Соединенные Штаты направляют Зеленскому даже никуда не уходят. Пять крупнейших в мире оборонно-промышленных предприятий находятся в окрестностях Вашингтона. Вся оказываемая Украине финансовая помощь возвращается обратно прямиком в их же руки. Эти люди являются "торговцами смертью". Нам не следует оказывать им поддержку, чтобы они становились все богаче и богаче», - рассказал Кузник. Американский профессор добавил, что сторонам конфликта следует вернуться к переговорному процессу как можно скорее. Ранее мы рассказывали, как состоялся визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. На обратном пути президент Украины посетил Варшаву, где провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Экспертное мнение и аналитика