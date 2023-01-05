Синоптик рассказал о погоде в московском регионе на Рождество

В московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30.

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В Рождественскую ночь в московском регионе, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, что случается в среднем не чаще 1 раза в 12 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве начался обратный суточный ход температуры, то есть, когда столбики термометров ползут вниз, а не растут, как положено в течение дня.

«Уже в пятницу в Центральной России ударят аномальные холода. В ближайшие часы инициатива надолго, на неделю, перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря которому осадки прекратятся, облака рассеются, а северная тяга ветров обеспечит приток первой порции арктической стужи с температурным фоном на 10-12 градусов ниже положенной в середине зимы климатической нормы», - цитирует РИА Новости синоптика.

Как сообщил Тишковец, в предстоящую ночь в московском регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 20 - минус 25, в дневные часы будет ярко светить солнце, но воздух не прогреется выше минус 17 - минус 22.

«В Рождественскую ночь, в условиях ясного неба, морозы окрепнут до минус 25 - минус 30, в дневные часы сохранится солнечная погода, и по-прежнему очень холодно, минус 16 - минус 21», - рассказал он.

Однако, как объясняет синоптик, грядущие рождественские морозы не станут рекордными. Согласно его словам, рекорд минимальной температуры в ночь на Рождество был зафиксирован в 1891 году. Тогда отрицательная температура достигала в Москве 34,8 градусов.

«Очень мерзли москвичи в 1987 году - минус 31,5 и в 2017 году - минус 29,9. Тем не менее, по климату Москвы такого разряда рождественские морозы случаются в среднем не чаще 1 раза в 12 лет», - добавил синоптик.

Ранее жителей Москвы предупредили о самой холодной пятидневке XXI века с 6 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды - это опасное метеорологическое явление.