Москвичей предупредили о самой холодной пятидневке XXI века с 6 января

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В Москве прогнозируются морозы до 29 градусов с 6 по 10 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно словам метеоролога, до этого столицу ожидает достаточно комфортная температура с морозами 2-6 градусов.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до 20-22 градусов, а днем тоже без жары - до 18-20 градусов. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут - до 27 градусов, а 8 января - даже до 29 градусов. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус 20 градусов. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века», - цитирует метеоролога ТАСС.

Эксперт отметил, что длительный период аномально холодной погоды является опасным метеорологическим явлением.

«Даже если на 7 градусов температура ниже климатической нормы в течение пяти и более дней - это опасно, а здесь температурный фон будет сразу на 15 градусов и больше ниже нормы. Суровые и лютые морозы ожидаются», - сказал метеоролог.

По предварительным расчетам, как рассказал синоптик, температура в столице начнет повышаться после 10 января.

Ранее МЧС России распространило штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Москву ледяного дождя. Метель по прогнозам синоптиков продлится до 4 января и сменится в дневные часы 3 января дождем с повышением температуры воздуха до +3-4 градусов.