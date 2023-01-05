В Кремле призвали Украину объявить режим прекращения огня на время Рождества

Отмечается, что в районах боевых действий проживают православные граждане, которые должны иметь возможность посетить рождественские службы.

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Российские власти призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня с 6 по 7 января для того, чтобы православные граждане, проживающие в районах боевых действий, могли посетить рождественские службы. Соответствующее указание опубликовано на сайте Кремля.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», - говорится в тексте указания.

Напомним, президент России Владимир Путин, исходя из обращения патриарха Кирилла, поручил Минобороны РФ ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.