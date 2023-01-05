Путин созвонился с 7-летним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках «Елки желаний»

Владимир Путин 22 декабря снял с «Елки желаний» открытку, в которой была написана мечта мальчика побывать в Военной академии Вооруженных сил.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с 7-ми летним мальчиком из Ставропольского края, который мечтал побывать в Военной академии Вооруженных сил.

Владимир Путин 22 декабря снял с «Елки желаний» открытку, в которой была написана мечта мальчика.

Во время телефонного разговора с мальчиком и его семьей российский лидер поинтересовался у Давида Шмелева, оправдались ли его ожидания относительно путешествия мальчика по Москве.

«Да», - ответил Давид.

Глава российского государства пожелал мальчику хорошего времяпрепровождения в Москве, с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Ранее президент России пообщался по телефону с 8-летней девочкой, мечту которой он исполнил в рамках «Елки желаний». Желанием восьмилетней Агаты из Курганской области было увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.