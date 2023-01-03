В стране и мире Путин пообщался по телефону с 8-летней девочкой, мечту которой он исполнил в рамках «Елки желаний» Игнат Далакян Желанием восьмилетней Агаты из Курганской области было увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с 8-летней девочкой, мечту которой он исполнил в рамках «Елки желаний». Желанием восьмилетней Агаты из Курганской области было увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. «Из всего, что видели, что интереснее всего оказалось? - Северное сияние», - ответила Агата. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту девочки. Желанием Даши было посмотреть Парад Победы 9 мая на трибуне на Красной площади. Девочку из Удмуртии со всей ее семьей пригласили в Москву. Экспертное мнение и аналитика