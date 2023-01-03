Армия Пять минут на расчехление и удар по врагу: как работает в зоне спецоперации ЗРК «Оса» Марина Крижановская Александр Федорчак Военнослужащие говорят, что больше всего проблем сейчас доставляют беспилотники. Комплекс «Оса» может сбивать движущиеся цели на расстоянии в пять километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Зенитный ракетный комплекс «Оса» только недавно вернулся с передовой. Экипаж проводит техническое обслуживание, чтобы вскоре снова начать боевую работу. Это один из самых распространенных комплексов ПВО - он способен сбивать движущиеся цели на расстоянии в пять километров. Сами бойцы говорят, что сейчас больше всего проблем доставляют беспилотники. Большинство военнослужащих только этим летом встали с университетской скамьи. Заключили контракты и сразу отправились помогать на передовую. В зоне спецоперации работают несколько месяцев, но уже точно есть, что вспомнить. «Было такое, что собирались ехать на точку с определенной целью, перемещаться из одного места в другое. И командир в этот момент сказал: "Нет, поедем в другую". И уезжая увидели, как в эту точку и пришло. Было накрытие в ту точку, где мы и собирались стоять. Грубо говоря, у командира сработала чуйка», - поделился воспоминаниями боец с позывным «Хенк», старший оператор ЗРК «Оса». © ТРК "Звезда" Чутье командира не подводило никогда. Он всему научил парней и стал им отцом на время проведения специальной военной операции. Старается следить за всем, даже маскировку для «Осы» подбирает и делает лично. Он на «отлично» оценивает оснащение и рабочие возможности комплекса «Оса». «Строился еще советскими инженерами. Советские радиоэлементы и материалы, наверно, более надежные. Конечно, все уходит с возрастом, меняется. Работаем. Нам помогают представители завода. И сами здесь стараемся: читаем книги - и, получается, ремонтируем машину здесь», рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Бабай». Машине они тоже придумали позывной - «Старичок». По причине года выпуска комплекса, которому идет уже 51-ый год. Но он по-прежнему очень легкий и маневренный в управлении. Поступил приказ - и экипаж моментально, в течение пяти минут, выдвинулся на указанную позицию. Был засечен вражеский самолет. В день «Оса» сбивает больше 10 целей. Работают без промахов и надежно защищают небо от вражеских атак. Экспертное мнение и аналитика