Пять минут на расчехление и удар по врагу: как работает в зоне спецоперации ЗРК «Оса»
Зенитный ракетный комплекс «Оса» только недавно вернулся с передовой. Экипаж проводит техническое обслуживание, чтобы вскоре снова начать боевую работу. Это один из самых распространенных комплексов ПВО - он способен сбивать движущиеся цели на расстоянии в пять километров. Сами бойцы говорят, что сейчас больше всего проблем доставляют беспилотники.
Большинство военнослужащих только этим летом встали с университетской скамьи. Заключили контракты и сразу отправились помогать на передовую. В зоне спецоперации работают несколько месяцев, но уже точно есть, что вспомнить.
«Было такое, что собирались ехать на точку с определенной целью, перемещаться из одного места в другое. И командир в этот момент сказал: "Нет, поедем в другую". И уезжая увидели, как в эту точку и пришло. Было накрытие в ту точку, где мы и собирались стоять. Грубо говоря, у командира сработала чуйка», - поделился воспоминаниями боец с позывным «Хенк», старший оператор ЗРК «Оса».