Неприхотливый и могучий: кадры боевой работы российских Ка-52 в зоне спецоперации

Ка-52 - единственный в мире вертолет с системой катапультирования - если жизни экипажа угрожает опасность, то он легко покинет боевую машину.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Если жизнь экипажа в опасности, он легко покинет кабину Ка-52 - это единственный вертолет в мире, который обладает системой катапультирования. У боевого вертолета произойдет отстрел лопастей. Это уникальная разработка российских конструкторов уже спасала жизни летчикам. Но какими бы совершенными не были «Аллигаторы», о них тоже надо заботится. Поэтому инженеры авиационного комплекса круглосуточно находятся на оперативном аэродроме. У одного 52-го, например, решили заменить колонку несущих винтов, пока она совсем не износилась.

«Это один и самых крупных агрегатов на вертолете. За счет которых и взлетает вертолет. Чтобы поменять колонку несущих винтов полностью надо два, максимум, три дня. Сейчас ребята вот уже как раз заканчивают», - рассказал журналистам инженер авиационного комплекса Константин.

«Аллигаторы» могут маневрировать на предельно малых высотах, почти огибая рельеф, прекрасно ориентируются в темноте, успешно проводят разведку. И при таком внушительном содержимом - машины крайне неприхотливы.

«Здесь достаточно скромный набор инструмента, не так много ключей, практически все ключи одинаковые. Чтобы можно было в кратчайшие сроки, в оперативном режиме заменить такие крупные агрегаты и привести вертолет в боевое, способное состояние», - Константин.

В среднем ремонт Ка-52 длится от одного дня до трех. За несколько дней бортовые техники могут поменять даже силовую установку «Аллигатора».

В полевых условиях проходят и такие работы, как замена главного редуктора боевой машины. По сути, это капитальный ремонт. И если раньше специалистам было необходимо несколько недель, то сейчас все происходит максимально оперативно. Могут управиться за несколько дней.

Без промедления работают и экипажи ударных вертолетов. В небе больше двух часов за вылет не проводят.

Этого времени хватает, чтобы выполнить боевые задачи. Работают как правило с аэродромов оперативного базирования, но бывает и с площадок подскока, где происходит дозаправка и пополнение боекомплекта.

Заправщик и бортовой техник работают одновременно. И вертолет, если нет повреждений, готов к новым задачам через несколько минут. Площадки подскока, как и оперативные аэродромы, работают круглосуточно, чтобы экипажи всегда были спокойны - об их машинах позаботятся и как следует подготовят. И даже в таком графике у военнослужащих находится пара минут, чтобы передать привет близким.

«Времени отдыхать мало. Но то, что дома меня ждут близкие, меня поддерживает, дает мне сил», - сказал бортовой техник с позывным «72».

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов