Спад и приближение к рецессии: Вучич дал прогноз экономикам США, КНР и ЕС на 2023 год

Глава Сербии отметил, что его страна - часть европейской экономической системы, поэтому этот спад затронет и ее.

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Сербский президент Александр Вучич предрек спад экономического роста крупнейших экономик планеты. Так, он отметил, что в 2023 году экономическое развитие США, Китая и Евросоюза продемонстрирует спад. Об этом он рассказал во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

«Ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет тяжелее, чем 2022 год, намного тяжелее», - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия - часть «цепочки» и европейской экономической системы, поэтому этот спад затронет и ее. Также по его словам, «Америка на спаде, приближается к рецессии, в КНР показатели роста снижаются, Европа приближается к рецессии».

Относительно экономики России Минэкономразвития заявило, что ее спад замедлился до 4%. По состоянию на 31 декабря 2022 года зафиксировано постепенное восстановление экономической активности.