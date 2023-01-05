Спад и приближение к рецессии: Вучич дал прогноз экономикам США, КНР и ЕС на 2023 год
Сербский президент Александр Вучич предрек спад экономического роста крупнейших экономик планеты. Так, он отметил, что в 2023 году экономическое развитие США, Китая и Евросоюза продемонстрирует спад. Об этом он рассказал во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
«Ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет тяжелее, чем 2022 год, намного тяжелее», - сказал Вучич.
Он отметил, что Сербия - часть «цепочки» и европейской экономической системы, поэтому этот спад затронет и ее. Также по его словам, «Америка на спаде, приближается к рецессии, в КНР показатели роста снижаются, Европа приближается к рецессии».
Относительно экономики России Минэкономразвития заявило, что ее спад замедлился до 4%. По состоянию на 31 декабря 2022 года зафиксировано постепенное восстановление экономической активности.