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В Минэкономразвития заявили, что спад экономики РФ замедлился до 4%

Анна Касаткина
20:15 28.12.2022
Ведомство фиксирует постепенное восстановление экономической активности.
В Минэкономразвития заявили, что спад экономики РФ замедлился до 4%
© Фото: Nikolay Gyngazov GlobalLookPress
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Спад ВВП России в годовом выражении в ноябре замедлился до минус 4% после 4,5% месяцем ранее, сокращение экономики по итогам прошедших 11 месяцев оценивается в минус 2,1%. Об этом говорится в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике».

В ведомстве отметили также, что в ноябре по отношению к октябрю экономика выросла с исключением сезонности на 0,2%, как и месяцем ранее.

В Минэкономразвития фиксируют постепенное восстановление экономической активности, рассказала замминистра Полина Крючкова.

«В годовом выражении спад в ноябре сократился, а с исключением сезонного фактора третий месяц подряд наблюдаем рост экономики», — приводит ее слова пресс-служба министерства.

По словам Крючковой, поддержку экономике оказывают сельское хозяйство и строительство, также наблюдается улучшение ситуации в торговле и транспортно-логистическом комплексе. В 2023 году министерство ожидает сохранения тренда на восстановление экономики, в том числе за счет продолжающейся структурной перестройки, добавила она.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году сократится на 2,9%, в 2023-м — на 0,8%. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. 

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