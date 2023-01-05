ВС РФ уничтожили до 60 украинских боевиков в ходе наступления на Донецком направлении
Также были уничтожены четыре машины пехоты и пять автомобилей.
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских националистов.
«Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей», - отметил Конашенков на брифинге.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ПВО сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков за прошедший год. В течение 2022 года дежурные силы приводились в готовность №1 более четырех тысяч раз.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.