МО РФ: в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»

Также уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе населенного пункта Константиновка.

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Российские вооруженные силы уничтожили более 55 боевиков из «батальона имени Шейха Мансура» в Донецкой Народной Республике. Также уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Ранее истребители Воздушно-космических сил России в рамках спецоперации за сутки поразили два украинских самолета - МиГ-19 и Су-25.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов