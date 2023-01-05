МО РФ: в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
Также уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе населенного пункта Константиновка.
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Российские вооруженные силы уничтожили более 55 боевиков из «батальона имени Шейха Мансура» в Донецкой Народной Республике. Также уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», - заявил Конашенков.
Ранее истребители Воздушно-космических сил России в рамках спецоперации за сутки поразили два украинских самолета - МиГ-19 и Су-25.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов