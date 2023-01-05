Сложивший оружие украинский военный рассказал об обмане командования во время боя

Богдан рассказал, как в зоне спецоперации начался штурм, украинские боевики начали отстреливаться, и вскоре сдались.

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Сложивший оружие военнослужащий украинских войск по имени Богдан рассказал, как командование оставило его с сослуживцами на позициях, когда начался штурм. По его словам, военных попросту оставили наблюдать в окопе.

«Получается, кинули как мясо. Сидите в окопе и наблюдайте. Начался штурм. Мы отстреливались и решили сдаться. Сказал, что ранены, мне сразу же вкололи укол», - говорит Богдан.

Ранее пленный призвал украинских боевиков «посылать» своих командиров на позициях. По словам Сергея, командование относится к подчиненным как к расходному материалу.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.