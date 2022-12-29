Пленный призвал украинских боевиков «посылать» своих командиров на позициях

По словам Сергея, командование относится к подчиненным, как к расходному материалу.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Попавший в плен украинский боевик Сергей Жук рассказал, как вместе со своими боевыми товарищами попал под артиллерийский обстрел, после чего украинцы были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен. Видеозапись с его рассказом публикует Министерство обороны.

«Попали под артобстрел, потом ваши ребята взяли в окружение, убили всех командиров, и мы решили сдаться, потому что не было смысла там держаться», - пояснил он.

Сергей проходил подготовку во Львове на наводчика артиллерии. На Украине ему говорили, что в российском плену над ним будут издеваться и бить, в реальности подобного не происходило.

«Хреновое отношение, глубоко отрицательное, потому что нас просто кинули. Эвакуации не было, связи не было. Питания не было вообще. Нас завезли, выкинули и сказали держитесь, больше не было ничего. После того, как связь пропала на рации, все поняли, что мы - расходный материал, что нас тупо кинули», - добавил пленный.

Он рассказал и об угрозах со стороны командования, в частности кошмарили тем, что прострелят ноги или посадят за решетку. Сергей также констатировал, что из-за политиков льется кровь и страдают простые люди.

Ранее другой пленный рассказал о проблемах с ротацией и питанием в вооруженных формированиях Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов