McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

Котлеты для бургеров ранее закупались в РФ, однако после начала СВО казахскому филиалу запретили это делать.

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McDonald’s планирует уйти из Казахстана, об этом сообщает агентство Bloomberg. Причиной стали перебои в поставках мяса.

Дело в том, что котлеты для бургеров в казахский филиал поставлялись из России. Из-за спецоперации американская компания запретила закупать мясо в РФ, а альтернативного поставщика местная сеть не нашла. Вероятнее всего, пишет Bloomberg, рестораны закроются, так как покупать европейские продукты будет слишком дорого.

Ранее в РФ McDonald’s выкупила российская компания. На смену ушедшей франшизе пришли рестораны под названием «Вкусно - и точка».