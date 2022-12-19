В стране и мире В ЕС предложили строить заграждения на границе от мигрантов Ирина Елагина Приграничные заграждения должны, по мнению одного из лидеров Европарламента, защитить ЕС от нелегальной миграции. © Фото: IMAGO, Christoph Reichwein, Globallookpress Читайте нас на: В Евросоюзе допустили усиление границ заграждениями, чтобы контролировать миграционные потоки. Председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил о возможности возведения заграждений на границах ЕС. «Страны ЕС впадут в новый миграционный кризис, если не будут действовать сейчас. Этот огромный вызов необходимо наконец принять всерьез», - процитировало РИА Новости интервью Вебера газетам медиагруппы Funke. Вебер подчеркнул, что необходимо усиление границ, «как на море, так и на суше». «При необходимости нужно также построить заграждения, например, на юго-востоке ЕС, чтобы контролировать прибывающих мигрантов», - резюмировал политик. Ранее сообщалось, что Польша приступила к строительству временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Экспертное мнение и аналитика