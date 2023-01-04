Мужество и героизм: российским десантникам вручили госнаграды в зоне спецоперации

В частности, бойцам-десантникам были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова и медали Жукова.

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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский наградил государственными наградами военнослужащих подразделений Воздушно-десантных войск, проявивших мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Бойцам-десантникам, проявившим отвагу в ходе СВО, были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова, а также именные ножи и грамоты от командующего Воздушно-десантными войсками.

Кроме того, командующий ВДВ поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал скорейшего возвращения домой с Победой.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил государственные награды военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск, которые в ходе проведения специальной военной операции проявили мужество и героизм. Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов зоны спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.