Экономист раскрыл единственную страну, получившую выгоду от ситуации на Украине

По словам специалиста, в частности, Индия выиграла от «неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка».

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Экономист Марк Туатти заявил, что Индия осталась единственной страной, которая извлекает пользу для себя из ситуации на Украине. По его словам, российская сторона теперь продает Индии нефть, чего раньше не происходило.

В эфире телеканала BFM TV специалист подчеркнул, что Индия, по его мнению, также выиграла от «неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка». Туатти также выразил мнение, что 2023 год окажется трудным, так как весь мир охватит рецессия.

Ранее стало известно, что Индия планирует увеличить объемы торговли с Россией в два раза, в том числе с расчетами в национальных валютах. По данным газеты The Indian Express, правительство страны дало разрешение на использование индийской рупии для дополнительной стимуляции торговых операций.