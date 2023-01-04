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Замаскированные позиции: как бойцы ВС РФ защищают левый берег Днепра от националистов

06:14 04.01.2023
Российские бойцы ежедневно обеспечивают безопасность освобожденных территорий, имея все необходимые средства боевого поражения противника, а также надежные замаскированные глубоко эшелонированные позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы Вооруженных Сил РФ по противодействию диверсионно-разведывательным группам и десанту украинских националистов на левом берегу Днепра. Российские бойцы ежедневно обеспечивают безопасность освобожденных территорий, имея все необходимые средства боевого поражения противника, а также надежные замаскированные глубоко эшелонированные позиции.

«Линии обороны выстроена отлично. Здесь есть и блиндажи, и пулеметы, и РПГ, то есть, все, что нужно для защиты, все есть, то есть враг не пройдет, это сто процентов. В случае обнаружения противника, передается информация на все остальные позиции, ведется огонь непосредственно с пулеметов, АГС, ДШК, РПГ, все, что угодно. Это берег под нашей надежной защитой!», - отметил военнослужащий ВС РФ.

Кроме того, украинские боевики каждый день наносят преступные артиллерийские и минометные удары по жилым домам мирных жителей прибрежных поселков, однако в ходе контрбатарейной борьбы огнем российской артиллерии позиции противника мгновенно уничтожаются вместе с расчетом.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» Западного военного округа (ЗВО), выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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