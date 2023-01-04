В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журналист из США заявил, что под давлением властей Twitter начал борьбу с Россией

Марина Крижановская
05:53 04.01.2023
Речь шла о прошедших выборах президента США в 2016 году.
Журналист из США заявил, что под давлением властей Twitter начал борьбу с Россией
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В Соединенных Штатах продолжают расследовать так называемый «русский след» в американских выборах 2016 года. Журналист из США Мэтт Таибби сообщил, что, не обнаружив «российского вмешательства» в избирательный процесс, Twitter начал работу в отношении подозрительных аккаунтов.

Так, под давлением законотворцев США в сентябре 2017 года соцсеть провела проверку некоторых аккаунтов. Согласно опубликованным данным проведенного журналистского расследования, суммарно были проверены 2700 аккаунтов. Из них заблокированы 179, 22 из которых «возможно, были связаны с Россией». Сообщается, что не были обнаружены скоординированные усилия «по влиянию на выборы» Россией.

Согласно ТАСС, в октябре компанией Twitter была организована рабочая группа для проведения дополнительных проверок. В итоге были обнаружены «32 подозрительных учетных записи, из которых 17 были связаны с Россией».

Журналист добавил, что только два аккаунта тратили на рекламу в соцсети свыше 10 тысяч долларов, один из них принадлежал телеканалу Russia Today. Таибби отметил, что данная проверка также не устроила американских законодателей - Демократическую партию США.

Руководство Twitter было уведомлено о подготовке мер, направленных на ограничение возможности размещения политической рекламы в соцсетях. Некоторые СМИ начали публиковать материалы о якобы имеющихся связях с российскими спецслужбами у руководства Twitter

В 2021 году президент США Джо Байден заявлял, что Россия «уже вмешивается» в выборы 2022 года и якобы распространяет дезинформацию. Речь шла о предстоящих выборах в конгресс. Никаких доказательств этим обвинениям Байден не озвучил. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:56 В стране и мире
Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая
01:16 Армия
Видео
МО РФ: причиной произошедшего в Макеевке стало использование мобильных телефонов российскими бойцами
21:46 В стране и мире
Путин планирует 4 января провести телефонный разговор с Эрдоганом
20:08 В стране и мире
Министр культуры Литвы предложил ввести мораторий на русскую культуру
17:34 В стране и мире
Путин поручил подготовить варианты льгот для участвующих в боевых действиях на стороне ЛДНР с 2014 года
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.