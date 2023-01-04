Журналист из США заявил, что под давлением властей Twitter начал борьбу с Россией

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В Соединенных Штатах продолжают расследовать так называемый «русский след» в американских выборах 2016 года. Журналист из США Мэтт Таибби сообщил, что, не обнаружив «российского вмешательства» в избирательный процесс, Twitter начал работу в отношении подозрительных аккаунтов.

Так, под давлением законотворцев США в сентябре 2017 года соцсеть провела проверку некоторых аккаунтов. Согласно опубликованным данным проведенного журналистского расследования, суммарно были проверены 2700 аккаунтов. Из них заблокированы 179, 22 из которых «возможно, были связаны с Россией». Сообщается, что не были обнаружены скоординированные усилия «по влиянию на выборы» Россией.

Согласно ТАСС, в октябре компанией Twitter была организована рабочая группа для проведения дополнительных проверок. В итоге были обнаружены «32 подозрительных учетных записи, из которых 17 были связаны с Россией».

Журналист добавил, что только два аккаунта тратили на рекламу в соцсети свыше 10 тысяч долларов, один из них принадлежал телеканалу Russia Today. Таибби отметил, что данная проверка также не устроила американских законодателей - Демократическую партию США.

Руководство Twitter было уведомлено о подготовке мер, направленных на ограничение возможности размещения политической рекламы в соцсетях. Некоторые СМИ начали публиковать материалы о якобы имеющихся связях с российскими спецслужбами у руководства Twitter

В 2021 году президент США Джо Байден заявлял, что Россия «уже вмешивается» в выборы 2022 года и якобы распространяет дезинформацию. Речь шла о предстоящих выборах в конгресс. Никаких доказательств этим обвинениям Байден не озвучил.