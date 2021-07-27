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Байден заявил, что Россия «уже вмешивается» в выборы 2022 года

Анна Касаткина
23:55 27.07.2021
По словам американского президента, РФ якобы распространяет дезинформацию.
Байден заявил, что Россия «уже вмешивается» в выборы 2022 года
© Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие выборы в конгресс 2022 года. По его словам, РФ якобы занимается дезинформацией.

После посещения офиса директора национальной разведки США Байден предупредил, что будто бы имеющие место кибератаки со стороны России чреваты военным конфликтом.

Он также заявил журналистам, что РФ «уже вмешивается в промежуточные выборы 2022 года, распространяя дезинформацию», сообщает РИА Новости. Никаких доказательств этим обвинениям американский президент не озвучил.

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