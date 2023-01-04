Александр Овечкин сократил отставание от канадца Гретцки до 87 голов

Он забил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз».

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Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 87 голов.

Он забросил шайбу, играя против «Баффало Сейбрз». Теперь на счету спортсмена 807 голов, в то время как у Гретцки общее число голов составляет 894.

Ранее Овечкина признали первой звездой месяца в НХЛ. В минувшем месяце хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах.