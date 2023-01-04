Палата представителей США впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза

За Маккарти проголосовали 203 конгрессмена, за его однопартийца Джордана 19, а демократ Джефрис получил 212 голосов.

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Палата представителей США не смогла избрать спикера с первого раза впервые за 100 лет. Подобное случалось всего 14 раз в истории. Выборы продолжаются, и вскоре нижняя палата американского Конгресс проведет новое голосование.

В результате второго голосования республиканец Кевин Маккарти получил 203 голоса, его однопартиец Джим Джордан 19, а демократ Хаким Джефрис 212. Чтобы избрать Маккарти спикером, за него должны проголосовать 218 человек.

Выборы будут продолжаться, пока кто-то из кандидатов не наберет необходимого количества голосов. В любой момент законодатели могут внести новых претендентов.

Ранее Конгресс США начал работу в неподконтрольном американскому президенту Джо Байдену составе. Нижняя палата перешла под контроль республиканцев.