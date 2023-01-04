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Председатель КНШ ВС США обсудил СВО с главнокомандующим ВС Украины

Анастасия Бобылева
02:22 04.01.2023
Они дали оценку происходящему, американский генерал подтвердил «поддержку территориальной целостности Украины».
Председатель КНШ ВС США обсудил СВО с главнокомандующим ВС Украины
© Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress
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Во вторник 3 января председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил  с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход российской спецоперации. Об этом сообщается в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Уточняется, что в ходе телефонного разговора собеседники обменялись прогнозами, дали оценку ситуации с конфликтом на Украине. Милли «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что сценария победы Украины в конфликте не существует. Он считает, что украинские вооруженные силы не смогут провести крупную наступательную операцию.

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