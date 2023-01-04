В стране и мире Председатель КНШ ВС США обсудил СВО с главнокомандующим ВС Украины Анастасия Бобылева Они дали оценку происходящему, американский генерал подтвердил «поддержку территориальной целостности Украины». © Фото: Keiko Hiromi AFLO Globallookpress Читайте нас на: Во вторник 3 января председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход российской спецоперации. Об этом сообщается в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера. Уточняется, что в ходе телефонного разговора собеседники обменялись прогнозами, дали оценку ситуации с конфликтом на Украине. Милли «подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Ранее подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис заявил, что сценария победы Украины в конфликте не существует. Он считает, что украинские вооруженные силы не смогут провести крупную наступательную операцию. Экспертное мнение и аналитика