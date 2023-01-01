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Подполковник ВС США заявил, что сценария победы Украины в конфликте не существует

Анна Касаткина
21:01 01.01.2023
Военный в отставке считает, что украинские вооруженные силы не смогут провести крупную наступательную операцию.
Подполковник ВС США заявил, что сценария победы Украины в конфликте не существует
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Сценария победы Киева в украинском конфликте не существует. Такую точку зрения выразил подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive.

Военный в отставке предположил наиболее реалистичные исходы конфликта на Украине, ни один из которых не предполагает, что Киев одержит верх. По мнению Дэвиса итогом происходящего может стать захват Россией всей территории Донбасса в результате успешного наступления либо в силу разных обстоятельств тупиковая ситуация, когда та и другая сторона останутся на текущих позициях.

«Нет сценария, который предусматривает украинскую военную победу. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы изгнать сотни тысяч российских военных из Украины, особенно учитывая, что они строят обширные оборонительные укрепления», — считает Дэвис.

Ранее британская Financial Times отметила успешные действия генерала Сергея Суровикина в зоне спецоперации.

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