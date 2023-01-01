Axios: Зеленский отказал Нетаньяху в просьбе из-за нежелания Израиля поставлять Украине системы ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в Генассамблее ООН по вопросу об оккупации палестинских территорий. Как сообщает портал Axios - все из-за позиции Израиля по вопросу оказания Киеву военной помощи.

Просьба Нетаньяху касалась резолюции, в которой Палестина просит Международный суд ООН в Гааге определиться с правовым статусом «длительной оккупации палестинских территорий». До этого израильский премьер провел ряд переговоров с лидерами других стран по поводу резолюции. Позвонили и Зеленскому, но в ответ на просьбу о поддержке он заявил, что хочет услышать, что думает новое правительство Израиля по поводу поставок на Украину современных систем ПВО, сообщает портал. Нетаньяху обещал подумать, но украинского лидера такой ответ не устроил и он отказал в поддержке.

Ранее Израиль отказался поставлять Украине вооружение. Соответствующее заявление сделал министр обороны Бени Ганц. С его слов, в этом вопросе Израиль руководствуется «оперативными соображениями». При этом Ганц пообещал всестороннюю гуманитарную поддержку украинским гражданам. С 24 февраля прошлого года Россия проводит на Украине специальную военную операцию, главными целями которой являются защита мирного Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.