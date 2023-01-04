В стране и мире Делегация США в середине января посетит Тайвань Игнат Далакян В рамках визита США и местные власти Тайваня намерены провести очередной раунд торговых переговоров в Тайбэе. © Фото: DanitaDelimont.com Globallookpress Читайте нас на: Делегация американского правительства во главе с помощником торгового представителя Терри Маккартином посетит Тайвань 14-17 января. Об этом сообщил Американский институт на Тайване. «Делегацию США возглавит помощник торгового представителя Соединенных Штатов Терри Маккартин, она будет включать представителей нескольких правительственных агентств», - передает заявление РИА Новости. Сообщается, что в рамках визита Соединенные Штаты и местные власти Тайваня намерены провести очередной раунд торговых переговоров в Тайбэе. Ранее Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань. Официальный представитель НОАК подчеркнул, что данные учения являются «решительным ответом» КНР на недавнюю эскалацию провокационных действий США в тайваньском вопросе. Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из Соединенных Штатов. Так, в августе Тайбэй посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Китай начал проводить масштабные военные учения. Экспертное мнение и аналитика