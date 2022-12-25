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В Китае заявили о проведении военных учений возле Тайваня

Игнат Далакян
15:54 25.12.2022
Ши И отметил, что войска Восточной зоны боевого командования НОАК продолжат предпринимать решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности КНР.
В Китае заявили о проведении военных учений возле Тайваня
© Фото: Zeng Tao, Xinhua, Globallookpress
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Вооруженные силы Китайской Народной Республики провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - цитирует РИА Новости заявление Ши И.

Как подчеркнул официальный представитель НОАК, данные учения являются «решительным ответом» Китая на недавнюю эскалацию провокационных действий Соединенных Штатов в тайваньском вопросе.

Он отметил, что войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая продолжат предпринимать решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности КНР.

Ранее Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении к острову 39 самолетов китайской армии. В частности, 30 самолетов вошли в зону противовоздушной обороны острова.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из Соединенных Штатов. Так, в августе Тайбэй посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Китай начал проводить масштабные военные учения.

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