В стране и мире В Китае заявили о проведении военных учений возле Тайваня Игнат Далакян Ши И отметил, что войска Восточной зоны боевого командования НОАК продолжат предпринимать решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности КНР. © Фото: Zeng Tao, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Китайской Народной Республики провели военные учения различных видов и родов войск возле острова Тайвань. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. «Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - цитирует РИА Новости заявление Ши И. Как подчеркнул официальный представитель НОАК, данные учения являются «решительным ответом» Китая на недавнюю эскалацию провокационных действий Соединенных Штатов в тайваньском вопросе. Он отметил, что войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая продолжат предпринимать решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности КНР. Ранее Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении к острову 39 самолетов китайской армии. В частности, 30 самолетов вошли в зону противовоздушной обороны острова. Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из Соединенных Штатов. Так, в августе Тайбэй посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Китай начал проводить масштабные военные учения. Экспертное мнение и аналитика